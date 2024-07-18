ألمانيا تعلق آمالها على السيدات لحصد ميداليات في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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تشارك ألمانيا ببعثة كبيرة في أولمبياد باريس 2024، حيث يسافر 420 رياضيا، على أمل تحقيق العديد من الميداليات في البطولة التي تقام خلال الفترة من 26 تموز/يوليو الجاري إلى 11 آب/أغسطس المقبل.

وفازت بعثة ألمانيا بـ37 ميدالية في أولمبياد طوكيو الاخيرة، من بينهم عشر ميداليات ذهبية، وتتفوق السيدات على الرجال عندما يتعلق الامر بالرياضيين المرشحين لحصد ميداليات في باريس.

وفيما يلي أبرز الألمان المرشحين لنيل ميداليات

في منافسات السيدات

ستكون إيما هينز وليا فريدريش، لاعبتا دراجات المضمار، من بين المرشحات البارزات لحصد اللقب، بصفتهما بطلتا العالم أربع مرات في سباق السرعة للفرق، كما تهدفان للتتويج بميداليات في سباقي الفردي الكيرين والسرعة.

وتسعى ماليكا ميهامبو، لاعبة الوثب الطويل لحصد ميدالية ذهبية للمرة الثانية على التوالي، وهو ما تهدف إليه ريكاردا فونك في منافسات سباق قوارب الكانوي المتعرج، بينما تسعى الفارسة جيسيكا فون بريدو -فيرندل لتكرار إنجازها عندما حصدت ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو في منافسات الترويض.

وفازت داريا فارفولوميف بالألقاب الخمسة للعالم في منافسات الجمباز الفني خلال العام الماضي، وترغب في تكرار نفس الإنجاز على المستوى الاولمبي.

وتهدف السباحتان أنجيلينا كولر وليوني بيك، بالإضافة للاعبتي الرماية دورين فينيكامب ، وآنا جانسين للتواجد على منصات التتويج، بجانب فريق القوس والسهم للسيدات.

في منافسات الرجال

يهدف ألكسندر زفيريف لحصد ثاني ميدالية أولمبية ذهبية في منافسات التنس عندما يلعب على ملاعب رولان جاروس، علما بانه وصل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، فيما يهدف لاعب العشاري ليو نوجيباور لإضافة اسمه إلى سجل ألمانيا الحافل بالإنجازات في هذا التخصص.

ويسعى أوليفر زيلدر، متسابق سباقات التجديف بزورق مجداف فردي للرجال لإكمال مجموعته الرئيسية من الألقاب، كما أن مايكل جونج، بطل الفروسية، لديه طموحات كبيرة، كما يسعى لوكاس دوزر، لاعب الجمباز الفني في مسابقة المتوازي، للحصول على ميدالية أفضل من الفضية التي حصدها في أولمبياد طوكيو، فيما يمكن لسيباستيان بريندل، لاعب الكانوي، الحصول على ميدالية ذهبية رابعة في مسيرته.

وسيكون فلوريان ويلبروك منافسا كبيرا في سباق السباحة لأكثر من 1500 متر، بالإضافة لمسابقة المياه المفتوحة 10 كيلومتر، ويمكن للوكاس مارتنز أن يمنح ألمانيا ميدالية ذهبية في سباق 400 متر حرة.

في منافسات الفرق

حصد منتخب رجال السلة أول ألقابه في بطولة العالم العام الماضي، ويسعى للوقوف على منصة التتويج مرة أخرى ولكنه يواجه منافسة شرسة من فريق الولايات المتحدة الامريكية الذي يعج بالنجوم.

حصد فريق كرة القدم للسيدات الميدالية الذهبية في 2016، ولديه طموح كبير هذه المرة، وهو نفس الامر بالنسبة لفريقي الرجال والسيدات للهوكي.

دائما ما تكون منافسات الكانوي حدثا جيدا لحصد ألمانيا للميداليات، في سباقات قوارب الكياك لمسافة ألف متر لرباعي الرجال و500 متر لرباعي السيدات، وسباق قوارب الكياك لمسافة 100 متر لزوجي الرجال وسباق قوارب الكانوي لمسافة ألف متر لزوجي الرجال، نفس الأمر لفريق سباق التجديف بزورق الثمانية موجه الدفة، وسباق فئة 470 للزوجي المختلط في منافسات الشراع الذي يشارك به سيمون ديش وآنا ماركفورت.

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