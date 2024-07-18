شرطة باريس تغلق نهر السين قبل حفل افتتاح الأولمبياد

المصدر: وكالات

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وضع سياج حديدي أولمبي في وسط باريس يوم الخميس بهدف مكافحة الإرهاب، وامتد على طول ضفاف نهر السين، ما أدى لغلق منطقة طولها عدة كيلومترات أمام الباريسيين والسياح الذين لم يتقدموا بطلب مسبق للحصول على تصريح دخول.

تحدد الحواجز المعدنية الجديدة المنطقة الأمنية التي أقيمت لحماية حفل افتتاح دولة الألعاب الأولمبية المقررة في 26 يوليو/تموز.

مر أولئك الذين لديهم الرمز الثمين - سواء على هواتفهم أو مطبوعا على ورقة -بسلاسة عبر نقاط تفتيش تابعة للشرطة عند ثغرات في الحواجز الحديدة، والتي فاقت معظم السكان طولا.

أما أولئك الذين لا يملكون هذا الكود، تم إبعادهم دون أي قدر من التذمر والتملق الذي يجعل الضباط يتزحزحون.

دخل هذا السياج حيز التنفيذ صباح الخميس، وسيستمر طوال الحفل.

قررت باريس إقامة حفل الافتتاح على النهر وليس في ملعب مثل المدن المضيفة السابقة.

من المقرر رفع معظم الإجراءات الأمنية على النهر بعد انتهاء الحفل.

صدرت تعليمات لرجال الشرطة بأن يكونوا مهذبين ومتعاونين عندما يكون الموظفون في طريقهم إلى العمل.

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