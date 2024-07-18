أماكن استضافة منافسات أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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ستصبح باريس ثاني مدينة تستضيف الأولمبياد في ثلاث أوقات مختلفة عندما تستضيف منافسات النسخة رقم 33 التي تفتتح رسميا يوم 26 يوليو الجاري.

وفي الأسطر التالية نلقي نظرة على الأماكن التي ستستضيف منافسات البطولة في العاصمة الفرنسية وخارجها.

مركز الألعاب المائية

بالقرب من ستاد دو فرانس، يتسع مركز الألعاب المائية الجديد لـ2500 متفرج وسيستضيف منافسات السباحة الفنية، وكرة الماء والغطس.

بيرسي أرينا

هذ الصالة المغطاة المميزة المقامة على شكل هرمي، والمعروفة باستضافة بطولة باريس للأساتذة للتنس، والحفلات لمطربين أمثال مادونا وبول مكارتني، ستستضيف منافسات السلة، الترامبولين الجمباز الفني.

صالة تشامب دي مارس

هذه الصالة المؤقتة التي تم بناؤها في 2021 بالقرب من برج إيفل، ستستضيف منافسات الجودو والمصارعة.

قصر فرساي

ستحظى منافسات الخماسي الحديث والفروسية بأفخم الإعدادات في المقر السابق للعائلة المالكة الفرنسية.

مركز شاتورو للرماية

يقع مركز شاتورو للرماية على بعد 200 كيلومتر جنوب باريس وهو أكبر منشأة من نوعها في أوروبا.

ملعب برج إيفل

يمكنك دائما أن تعتمد على أن الكرة الطائرة الشاطئية ستحصل على مكان مميز، وفي باريس لن يختلف الامر في هذا الملعب المؤقت في ساحة تشامب دو مارس حيث ستكون الخلفية هي برج إيفل.

تل إيلانكور

على بعد 40 كيلومترا غرب القرية الأولمبية، يقع تل إيلانكور وهو أعلى نقطة في منطقة باريس، وستكون غاباته مسرحا لسباقات الدراجات الجبلية.

القصر الكبير

عقب أعمال تجديد كبيرة، سيستضيف القصر الكبير في باريس- الذي بني لمعرض باريس العالمي في 1900- منافسات المبارزة والتايكوندو.

قصر بلدية باريس

ستبدأ منافسات المارثاون من قاعة مدينة باريس على ضفاف نهر السين.

انفاليد

الحديقة الشاسعة لفندق ليزانفاليد في وسط المدينة ستستضيف منافسات القوس والسهم.

لا كونكورد

تحولت الساحة الكبيرة الواقعة في الطرف الشرقي من شارع الشانزليزيه إلى ملعب مفتوح، حيث تستضيف منافسات سباقات دراجات بي إم إكس والتزلج اللوحي والبريكينج،و سلة 3x3.

لو بورجيه مكان التسلق الرياضي

مركز التسلق الجديد هذا، يقع في سين سان دوني، ويضم خمس جدران تسلق للألعاب- واحدة داخل قاعة وأربعة خارجية.

ميدان لو جولف ناسيونال

يقع جنوب غرب المدينة في سان كونتان أون إيفلين، استضاف لو جولف ناسيونال العديد من الأحداث الكبرى، بما في ذلك كاس رايدر 2018.

مارسيليا مارينا

على بعد حوالي 650 كيلومتر جنوب شرق باريس، سيتنافس متسابقو الشراع في البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من مارينا روكاس بلان.

صالة باريس الشمالية (نورث باريس أرينا)

أعيد تسميتها للأولمبياد، توجد في مركز معارض باريس نورد فيلبينت 9 صالات ستشهد إقامة جولات الملاكمة التمهيدية وجولة تصنيف المبارزة للخماسي الحديث.

باريس لا ديفونس أرينا

من بين الأماكن المميزة في هذه الاولمبياد، هو ملعب فريق ريسينج 92 للرجبي، والذي تم تحويله بشكل مؤقت لحمام سباحة لاستضافة منافسات السباحة وكرة الماء.

ملعب بيار موروا

على بعد ساعة من شمال باريس، سيتم غلق سقف ملعب فريق ليل الفرنسي لكرة القدم لاستضافة منافسات السلة وكرة اليد.

جسر ألكسندر الثالث

أحد جسور باريس الرائعة عبر نهر السين، بني من أجل المعرض العالمي 1900، سيكون هو خط النهاية لسباق الدراجات على الطرق عكس عقارب الساعة، وسباقات ماراثون السباحة، والترياثلون.

صالة بورت دو لا شابيل

الصالة المغطاة المبنية حديثا تتسع لـ 8 آلاف متفرج ستستضيف منافسات بادمنتون (الريشة الطائرة) والجمباز الإيقاعي.

مجمع رولان جاروس

اختير المجمع الذي يستضيف منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لإقامة منافسات التنس عليه، ولكنه أيضا سيستضيف منافسات الملاكمة.

مضمار الدراجات سان كونتان أون إيفلين

يقع جنوب غرب المدينة، ويستضيف مقر الاتحاد الفرنسي للدراجات سباقات الدراجات على المضمار، ويبعد مضمار سباقات دراجات بي إم أكس خمس دقائق سيرا على الأقدام.

صالة باريس الجنوبية (ساوث باريس أرينا)

جزء من معرض باريس، ستكون ساوث باريس أرينا مركزا رئيسيا لاستضافة ألعاب كرة اليد،و تنس الطاولة،و الكرة الطائرة، ورفع الأثقال.

إستاد دو فرانس

تم بناؤه في عام 1998، سيكون إستاد دو فرانس مقرا لألعاب القوى وسباعيات الرجبي قبل أن يسدل الستار على البطولة بالحفل الختامي.

تيهوبو، تاهيتي

لم يخل الأمر من الجدل، توصل منظمو البطولة لحل مبتكر للحصول على بعض الأمواج من أجل التزلج على الأمواج، وتوجهوا إلى قلب المحيط الهادئ في بولينيسيا الفرنسية، التي تبعد 16 ألف كيلومتر عن باريس.

استاد فرنسا الدولي للرياضات المائية

سيتم التركيز على رياضتي التجديف والكانوي في هذه المنشأة الجديدة بمجمع فير-تاورسي الترفيهي.

الملعب الأولمبي إيف دي مانوار (ملعب أولمبيك دي كولومب)

يعود الملعب الذي استضاف الحفل الافتتاحي وألعاب القوى في أولمبياد 1924، بعد قرن من الزمن لاستضافة منافسات الهوكي.

وتقام منافسات كرة القدم في عدة مدن فرنسية، حيث تقام المباريات في بوردو وسانت إتيان ونانت وليون ومارسيليا ونيس قبل أن تقام المباراة النهائية على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

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