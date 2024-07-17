أولمبياد باريس 2024.. ألعابها والقنوات الناقلة لها

المصدر: البيان

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تتجه أنظار العالم نحو العاصمة الفرنسية التي تشهد التحضيرات النهائية لأكبر تجمع رياضي مع اقتراب انطلاق أولمبياد باريس 2024 بعد أكثر من 100عام على آخر استضافة لها للألعاب الأولمبية.

وتعتبر الألعاب الأولمبية من أهم الأحداث الرياضية الدولية، حيث تقام كل أربع سنوات وتجذب مشاركين من جميع أنحاء العالم، وأقيمت النسخة الأخيرة من هذه الألعاب في عام 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات "أولمبياد باريس 2024" في 24 يوليو، قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من أغسطس من نفس العام.

عدد الألعاب في أولمبياد باريس 2024:

وسيشهد البرنامج الأولمبي منافسات في 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، و4 رياضات مضافة) على مدار 19 يوما، تضم 329 حدثا، وستجرى 762 جلسة منافسة، وفقاً لروسيا اليوم.

وتبدأ المنافسات الرياضية بألعاب الفرق كاليد والرغبي وكرة القدم في مدن مختلفة مثل ليل وسان دوني وباريس، وستمنح أولى الميداليات في اليوم التالي لمراسم الافتتاح، في رياضات مثل الدراجات والجودو والمبارزة.

تصنيف الرياضات الأولمبية حسب الفئات المطلوبة:

الرياضات المائية:

السباحة: تتضمن مختلف الأساليب مثل السباحة الحرة والسباحة الظهرية.

السباحة الفنية: تنافس فرق يقوم فيه الرياضيون بأداء تمارين متزامنة على أنغام الموسيقى.

الغطس: منافسات فردية وزوجية حيث يقفز الرياضيون من منصات مختلفة الارتفاعات.

ماراثون السباحة: سباق فردي لمسافات طويلة في المياه المفتوحة.

كرة الماء: رياضة جماعية تلعب في الماء بين فريقين يحاول كل منهما تسجيل أهداف في مرمى الخصم.

ركوب الأمواج: وهي المرة الثانية لهذه الرياضة في الألعاب الأولمبية.

الرياضات الجماعية:

كرة القدم.

كرة السلة.

كرة اليد.

كرة الطائرة.

هوكي الحقل.

الرياضات الفردية:

المبارزة

الإبحار

بريك دانس

التايكوندو

التجديف

التزلج على اللوح

التسلق

الجمباز

الجودو

الغولف

رفع الأثقال

الخماسي الحديث

الركمجة

ركوب الدراجات

ركوب الكنو

الرماية

الريشة الطائرة

سباعيات الرغبي

السباق الثلاثي (الترياثلون)

الفروسية

الملاكمة

النبالة (الرماية بالسهام)

المصارعة

الرياضات الفردية التي تلعب في صورة جماعية أحيانا:

كرة الطاولة.

كرة التنس.

القنوات الناقلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024:

وستقوم شبكة "بي إن سبورتس" بتغطية حصرية لأحداث أولمبياد باريس 2024، في منطقة الشرق الأوسط.

أما بالنسبة للمقيمين في أوروبا، ستقوم العديد من القنوات ببث الألعاب الأولمبية، من ضمنها قناة BBC في المملكة المتحدة وARD بالإضافة إلى ZDF في ألمانيا.

بينما في الأمريكتين، تمتلك NBCUniversal حقوق البث الحصرية في الولايات المتحدة، وسيتم نقل الأحداث عبر مجموعة متنوعة من قنواتها التلفزيونية والرقمية.

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