«فريج الأولمبى».. الكشف عن التميمة الرسمية لأولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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تتأهب العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية، المقررة خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، وسط ترقب كبير لآخر مستجدات الحدث العالمي.

وتعد تميمة الدورة التي أطلقت عليها فريج الأولمبي هو اسم أولمبياد باريس 2024 والمستوحى تصميمها وشكلها من القبعات الفريجية التقليدية الصغيرة، تم اختيار الاسم والتصميم كرموز للحرية ولتمثيل الشخصيات الرمزية للجمهورية الفرنسية.

ويرتدي فريق فريج الأولمبي الألوان الثلاثة الشهيرة للعلم الفرنسي الأزرق والأبيض والأحمر، كما يتزين صدر التميمة بزخرفة ذهبية اللون لشعار باريس 2024.

وسيتم افتتاح الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخ الأولمبياد خارج الملعب، مع عروض مائية على نهر السين يشارك فيها 10.500 رياضي، على متن 160 قاربا تقريبا من جميع الأنواع والأحجام.

وقلصت فرنسا عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور الحفل المقترح على نهر السين إلى النصف إلى حوالي 300 ألف، مع تشديد شروط الدخول، ورغم ذلك لا يزال الأمر يؤرق الأجهزة الأمنية.

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