أولمبياد باريس 2024.. جدول مباريات المنتخبات العربية المتأهلة

المصدر: وكالات

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تتجه الأنظار نحو ممثلي العرب في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 حيث تستعد 3 منتخبات عربية لتقديم أداء يلبي آمال جماهيرها التي تتطلع لرؤيتها تتألق على الأراضي الفرنسية.

وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة باريس في 9 أغسطس.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمة على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويصطدم متصدر المجموعة الأولى بوصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي متصدر المجموعة الثالثة بوصيف المجموعة الرابعة.

يصطدم الفائزان من المسار الأول في نصف النهائي، والحال نفسه بالنسبة للفائزين من المسار الثاني، على أن تجمع المباراة النهائية بين المنتصرين يوم 9 أغسطس.

فيما يلتقي الخاسران "من نصف النهائي" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع "الميدالية البرونزية" يوم 8 أغسطس 2024.

ترتيب مجموعات أولمبياد باريس 2024:

المجموعة الأولى: فرنسا – أميركا – غينيا – نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين – المغرب – أوكرانيا – العراق.

المجموعة الثالثة: إسبانيا – أوزبكستان – مصر – جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان – الباراغواي – إسرائيل – مالي.

مباريات المنتخبات العربية في أولمبياد باريس 2024:

المجموعة الثانية:

الأرجنتين X المغرب (24 يوليو18:00 بتوقيت مكة المكرمة وموسكو)

العراق X أوكرانيا (24 يوليو 19:00 )

الأرجنتين X العراق (27 يوليو 15:00)

المغرب X أوكرانيا (27 يوليو 17:00)

المغرب X العراق (30 يوليو 17:00 ).

المجموعة الثالثة:

مصر X الدومينيكان (24 يوليو 17:00 )

مصر X أوزبكستان (27 يوليو 17:00 )

مصر X إسبانيا (30 يوليو 15:00).

يتصدر منتخبا هنغاريا وبريطانيا قائمة الأكثر تحقيقا للأولمبياد عبر التاريخ بـ3 ألقاب، بينما يعد منتخب البرازيل حامل لقب آخر نسختين على التوالي من المسابقة.

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