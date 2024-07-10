"جودو الإمارات" يتصدر المنتخبات العربية بعدد المشاركين في أولمبياد باريس

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي للجودو رسميا اعتماد 23 لاعبا ولاعبة من 12 دولة عربية للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية الأولمبية "باريس 2024".

ويتصدر منتخب الإمارات للجودو القائمة العربية المشاركة بعدد 5 لاعبين ولاعبة واحدة، هم نارمند بيان في وزن الخفيف تحت 66 كجم، وطلال شفيلي وزن خفيف المتوسط تحت 81 كجم، بالإضافة إلى 3 لاعبين في الوزن الثقيل هم أرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم.

وتضم القائمة النهائية لمنتخبي المغرب والجزائر 3 أفراد لكل منهما، كما يشارك منتخب مصر بلاعبين وتونس بلاعبتين، وتشارك 7 منتخبات عربية بلاعب واحد هي البحرين، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ولبنان، وجيبوتي، واليمن.

ويشارك منتخب فرنسا بعدد 14 لاعبا ولاعبة في كافة أوزان الأولمبياد حسب اللائحة، والمنتخب الياباني بالعدد نفسه، ويتألف منتخب البرازيل من 13 لاعبا ولاعبة.

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