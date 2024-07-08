"البيت الأولمبي الإماراتي" مبادرة ملهمة في "باريس 2024"

المصدر: وكالات

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تستهدف مبادرة "البيت الأولمبي الإماراتي"، خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" تجسيد المسيرة الملهمة للدولة في مختلف مناحي الحياة. وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، عن تدشين "البيت الأولمبي الإماراتي"، على هامش النسخة الـ33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 26 يوليو الحالي إلى 11 أغسطس المقبل.

ويقع "البيت الأولمبي الإماراتي" في شارع كامبون بالعاصمة الفرنسية باريس، ويفتتح أبوابه يومياً مجاناً على مدار أيام الدورة، ويضم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات.

وقال سعادة فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية " نسعى من خلال تدشين البيت الأولمبي الإماراتي إلى تعريف المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بمسيرة الاتحاد، والموروثات التاريخية والثقافية التي نفخر بالانتماء إليها، حيث سيمنح البيت الإماراتي تجربة فريدة لجميع زواره لتجربة كرم الضيافة الإماراتية أيضاً".

وأضاف " طموحاتنا كبيرة، وبالصبر والمثابرة والتضحية قادرون على تحقيق الإنجازات في أولمبياد باريس 2024".

يذكر أن وفد الإمارات إلى "أولمبياد باريس 2024"، يضم 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إداريا وفنياً ومعالجاً، حيث يتنافسون في 5 ألعاب هي: الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

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