اللجنة الأولمبية الدولية تنفي تكهنات بشأن إلغاء أو تأجيل أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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نفت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، وجود أي اتجاه لإلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) بسبب الأوضاع السياسية في فرنسا، مشيرة إلى أن هذه الإدعاءات جزء من حملة تضليل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يشعر بالقلق بعد تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، الجولة الأولى من الانتخابات العامة في فرنسا، وذلك قبل إجراء الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

وأشارت مجلة "لو بوينت" إلى أن باخ سيبت في منتصف تموز/يوليو الجاري فيم ما إذا كانت الألعاب الأولمبية ستقام في موعدها المقرر- 26 تموز/يوليو وحتى11 آب/أغسطس- لكن اللجنة الأولمبية الدولية سارعت ونفت ذلك.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء: "من الواضح أن ذلك جزء من حملة التضليل المستمرة ضد فرنسا واللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها والألعاب الأولمبية، دون أي أساس واقعي على الإطلاق".

وأضافت: "يتطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والحركة الأولمبية بكاملها، بترقب كبير، إلى دورة الألعاب الأولمبية الممتازة في باريس 2024".

وتعهدت اللجنة المنظمة للاولمبياد بالتحقيق في أصل هذه التقارير، ووصفت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا هذه الأنباء بأنها "كاذبة وغير لائقة".

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