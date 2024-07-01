أولمبياد باريس: الجامايكية جاكسون تضمن فرصة محاولة الفوز بثنائية 100-200 م

المصدر: وكالات

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ضمنت شيريكا جاكسون فرصة محاولة الفوز بذهبيتي سباق 100 و200 م خلال أولمبياد باريس هذا الصيف، وذلك بعد خروجها منتصرة في 200 م خلال تجارب انتقاء المنتخب الجامايكي للألعاب الصيفية التي تنطلق في 26 تموز/يوليو الحالي.

وبعدما سبق لها الفوز بسباق 100 م في التجارب الوطنية، تمكنت ابنة الـ 29 عاماً الأحد من إحراز سباق 200 م بزمن قدره 22.29 ثانية في كينغستون.

واستفادت جاكسون من غياب شيلي-آن فرايزر-برايس التي فضلت التركيز على سباق 100 م، وبطلة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 في سباق 100 و200 م إيلاين-تومسون-هيراه للإصابة.

وتقدمت جاكسون التي نالت البرونزية في سباق 100 م خلال أولمبياد طوكيو حيث توجت بالذهبية مع فريق التتابع 4 مرات 100 م، على لاناي-تافا توماس (22.34 ثانية) ونييشا بورغر (22.39 ثانية).

وبغياب نجمي الـ 100 م كيشاين تومسون وأوبليك سيفيل، فاز براين ليفيل بسباق 200 م بعدما سجل 19.97 ثانية، فيما أحرزت أكيرا نوجينت سباق 100 م حواجز برقم قياسي محلي قدره 12.28 ثانية، ما جعلها تاسع أسرع عداءة في تاريخ هذا السباق.

وتفوقت ابنة الـ 22 عاماً، الفائزة عام 2021 بلقب بطلة العالم للشابات، على دانييل وليامس (12.53 ث) وجانيك براون (12.61 ث).

وفي 110 أمتار حواجز، ضمن هانسل بارشمنت الدفاع عن لقبه الأولمبي لكن بمركز ثالث (13.19 ث) بعدما حل خلف رشيد برودبيل وأورلاندو بينيت اللذين سجلا نفس الزمن وقدره 13.18 ث.

وفشل بطل أولمبياد ريو 2016 عمر ماكليود في التأهل إلى باريس 2024 بعدما حل خامساً بزمن 13.22 ث.

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