رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يؤكد جاهزية باريس للأولمبياد

المصدر: وكالات

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أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، جاهزية باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024.

جاءت تصريحات باخ خلال انطلاق أعمال اليوم الأول لاجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

وقال باخ "أرحب بالجميع هنا ترحيبا حارا في اجتماع مجلسنا التنفيذي الأخير قبل أن نلتقي بعد ذلك في افتتاح أولمبياد باريس 2024، حيث ستتركز المناقشات بطبيعة الحال على أولمبياد باريس 2024".

وأضاف "يسرني أن أبلغكم بأنه بعد قضاء ثلاثة أيام في باريس ولقائي كل قادة اللجنة المنظمة والعديد من أعضاء المجلس التنفيذي، بأن باريس جاهزة لتقديم أول دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق تتماشى مع إصلاحات أجندتنا الأولمبية".

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