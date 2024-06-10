رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: الاضطرابات السياسية في فرنسا لن تؤثر على أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين إن الاضطرابات السياسية الحالية في فرنسا لن تؤثر على الاستعدادات للألعاب الأولمبية الصيفية، بعد أن فاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد بدعوته لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقال باخ خلال فعاليات الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 في باريس "فرنسا معتادة على إجراء الانتخابات، وستفعل ذلك مرة أخرى".

وأضاف أنه مهما كانت النتيجة، فإن القادة السياسيين سيدعمون الألعاب الأولمبية.

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