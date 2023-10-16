أولمبياد 2026 الشتوي: مسابقات الانزلاق خارج إيطاليا

المصدر: أ ف ب

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تخلت الحكومة الإيطالية عن بناء مركز للانزلاق في أولمبياد ميلانو- كورتينا 2026 الشتوي، ما سيجبر المنظمون على نقل مسابقات الزلاجات، الزحافات الظهرية والصدرية خارج البلاد، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة الإثنين.

شرح رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو خلال الجمعية العمومية الـ141 للجنة الأولمبية الدولية في بومباي الهندية إن السلطات الإيطالية تخلت "قبل يومين" عن هذا المشروع المكلف وقررت البحث "عن موقع قائم ويعمل بالفعل"، بعد ارتفاع تكاليف البناء إلى 80 مليون يورو (84 مليون دولار).

وكانت مدينة إنسبروك النمسوية، الواقعة على بعد 400 كلم شمال- شرق ميلانو والتي نظمت الأولمبياد الشتوي في 1976، عرضت قبل أسابيع عدة استضافة مسابقة الانزلاق.

أكد كارل شتويا، رئيس اللجنة الأولمبية النمسوية وعضو الأولمبية الدولية مخاطبا مالاغو "النمسا مرشح محتمل وسيكون سعيد لدعمكم".

لكن خطوة نقل المسابقات قد تزيد من الأعباء المالية للمنظمين الذين يحاولون عدم تخطي الميزانية الأساسية البالغة 1.5 مليار يورو.

ويعد مسار الانزلاق، مع منصات القفز على الثلج وحلبة التزحلق السريع على الجليد، من البنى التحتية المعقدة. ترتفع كلفتها وتصعب صيانتها، ولا تحظى باهتمام كبير من السكان المحليين.

وكانت الأولمبية الدولية المؤيدة لإعادة استخدام المنشآت القائمة، مترددة بداية الأمر في فكرة بناء مركز جديد، وقد حيت قرار المنظمين الطليان واعتبرته رئيسة لجنة التنسيق كريستين كلوستر آسن "مسؤولا".

وتعد ألعاب 2026 متباعدة جغرافيا، فإلى مسابقة الانزلاق في النمسا، يبتعد موقعا التزلج الألبي الرئيسان (بورميو وكورتينا) خمس ساعات تقريبا بالسيارة.

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