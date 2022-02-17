كبسولات للنوم في أولمبياد بكين

المصدر: البيان

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وجدت 20 كبسولة نوم داخل المركز الإعلامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية الشتوية بكين 2022، استحسانا كبيرا من الصحفيين المشاركين في تغطية المنافسات.

وفي هذا الصدد، قال لي شياودونغ، مسؤول الخدمات بكبسولة النوم في 10 فبراير أن حوالي 40 إلى 50 شخصًا يستخدمون كبسولات النوم يوميا.

وعلقت بعض وسائل الإعلام الأجنبية بأن هذه الكبسولات تشبه كبسولات الفضاء، وأن دخولها يشبه السفر إلى الكون، وفق وكالة "شينخوا".

وبحسب التقارير، يبلغ طول الكبسولة 2.3 متر وعرضها 1.4 متر وارتفاعها 2.4، متر ويمكن تحريكها ووضعها في الأماكن العامة مثل ممر المركز الإعلامي الرئيسي.

وتوفر كبسولة النوم هذه، عدة خدمات لمستعمليها، مثل النوم والراحة والعمل والترفيه، وتحتوي على أنظمة تكنولوجية متطورة.

وجهزت الكبسولة بسرير ذكي يمكن التحكم فيه عن طريق تطبيق الهاتف لرفعه أو خفضه، وكذلك منبه دافع، يمكنه أن يرفع السرير ببطء عندما يحين الوقت.

ويقوم الموظفون بانتظام بتطهير الكبسولة وتنظيف مقصورة النوم وتغيير ملاءات السرير في حينها.

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