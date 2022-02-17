عناق حار بين روسي وأوكراني.. لكن في الرياضة

المصدر: البيان

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شهدت منافسات القفزة البهلوانية على المنحدر الثلجي في أولمبياد بكين أمس عناق الروسي إيليا بوروف، الذي أحرز الميدالية البرونزية، والأوكراني ألكسندر أبرامينكو الذي نال الفضية.

وفور نهاية المنافسة، تعانق بوروف وأبرامينكو مهنئين بعضهما بعضا بتحقيق الميداليات.

وتوج بالمركز الأول الصيني تسي غوانبو بعد أن جمع في قفزته 129 نقطة، متقدما على أبرامينكو الذي جمع 116.5 نقطة وبوروف صاحب الـ114.93 نقطة.

وفي الأولمبياد الشتوي الماضي في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، عانق الرياضيان بعضهما بعضا عندما فاز أبرامينكو حينها بالذهب وبوروف بالبرونز، وفق "روسيا اليوم".

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