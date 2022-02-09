خط قطار بكين - جانغجياكو الذكي وفائق السرعة.. شريان أولمبياد بكين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمثل خط قطار بكين - جانغجياكو فائق السرعة شريان الوصل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، حيث يربط بين مناطق المسابقات الثلاث في للألعاب الأولمبية الشتوية، وهي بكين ويانتشينغ وتشانغجياكو. وهو أول قطار ذكي عالي السرعة في العالم تبلغ سرعته 350 كم / ساعة، بحسب "شينخوا"

ويحتوي القطار على منطقة للإعلاميين، وأستوديو فائق الدقة للهواتف المحمولة من الجيل الخامس، وأستوديو للبث والإخراج، مزودا بجميع الأجهزة والمعدّات اللازمة، بما يسهل عمل الصحفيين ويضمن سرعة نقل المعلومة.

ويعتبر هذا الأستوديو فائق الدقة من الجيل الخامس، الأول من نوعه في العالم، الذي يتم إنشاؤه على متن قطار بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة.

كما يحتوي القطار على العديد من الأجهزة الذكية والصديقة للبيئة، وهو ما يتماشى مع مفهوم الأولمبياد الأخضر، الذي تبنّته دورة بكين.

وتم تجهيزه بأجهزة الإرسال الذكي والقيادة الذكية والإنذار المبكر وتطبيق الملاحة بيدو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز