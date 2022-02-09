"ده هوا".. منشأ تميمة "بينغ دون دون "الخزفية لأولمبياد بكين

المصدر: البيان

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حظيت تميمة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين "بينغ دون دون" بشعبية واسعة في الآونة الأخيرة.

وقد تم صناعة النسخ الخزفية من "بينغ دون دون" وتميمة الألعاب الأولمبية البارالمبية الشتوية "شيو رونغ رونغ" في ده هوا بتشيوانتشو، فوجيان، مسقط رأس الخزف الصيني، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

تعتبر "ده هوا" واحدة من ثلاث عواصم خزفية قديمة في الصين، وقد تم تناقل مهارات صناعة خزف ده هوا منذ آلاف السنين.

وقد كان خزف "ده هوا" منتج تصدير مهما على "طريق الحرير البحري" منذ عهد أسرتي سونغ ويوان.

اليوم، تشكل "ده هوا" أكبر قاعدة إنتاج وتصدير الخزف على الطراز الغربي في الصين، وهي أيضًا "عاصمة الخزف في العالم"، ويباع في أكثر من 190 دولة ومنطقة في العالم.

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