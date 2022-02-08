مباراة بالكمامات في أولمبياد بكين

المصدر: أ ف ب

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رفض المنتخب الكندي لهوكي السيدات خوض لقائه أمام الفريق الروسي في أولمبياد بكين بحجة الخوف من الإصابة بكورونا.

وتم تأجيل اللقاء بعد خروج لاعبي كلا المنتخبين إلى الجليد من أجل التحمية قبل اللقاء، بحجة عدم حصول المنتخب الكندي على نتائج الفحص الطبي الخاص بكورونا للاعبات المنتخب الروسي.

وأجرى المنتخب الروسي التحاليل قبل بداية اللقاء إلى أن خطأ من قبل اللجنة المنظمة حال دون وصول النتائج إلى المنتخب الكندي، حيث يتم إجراء التحاليل من قبل اللجنة المنظمة ووضعها في نظام مشترك يمكن جميع الراغبين من الحصول على هذه المعلومات.

وعليه تقرر تأجيل اللقاء ساعة كاملة، ومن بعد عاد الفريقان إلى اللقاء بعد حصول الفريق الكندي على نتائج التحليل، حيث خاض الفريقان اللقاء مرتدين الكمامات الطبية.

ودخل المنتخب الروسي الشوط الثالث من اللقاء بدون أقنعة طبية، في الوقت الذي بقيت فيه لاعبات المنتخب الكندي مرتديات للأقنعة.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الكندي بنتيجة 6 أهداف لهدف للمنتخب الروسي.

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