نفاد تميمة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين بعد يومين من الافتتاح

المصدر: البيان

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جذبت تميمة "بينغ دون دون" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، اهتماما واسعا، وتهافت الرياضيين لالتقاط الصور معها، بينما بيعت جميع المنتجات التذكارية في المتجر الرسمي للألعاب الأولمبية، وفق وكالة "شينخوا".

وسيكون على الراغبين في اقتناء هذه السلع انتظار شهر كامل للحصول على طلباتهم.

وفي هذا الصدد، قالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، بأنها تواصلت مع العديد من الشركات المصنعة، واتخذت تدابير فعالة لتسريع عمليات الإنتاج، بما يوفر هذه المنتجات باستمرار داخل السوق. كما ذكرت اللجنة المنظمة محبي المنتجات التذكارية بترقب تميمة الألعاب الأولمبية البارالمبية الشتوية، التي تحمل اسم "شيو رونغ رونغ".

ويجمع شكل تميمة "بينغ دون دون" بين صورة الباندا وقذيفة من الكريستال الجليدي، وقد استوحي تصميمها من تصميم ملعب التزلج الوطني. وترمز خطوط الألوان في التميمة إلى مسارات الرياضات الجليدية، وتم تصميم التميمة بأسلوب حديث، وإثرائها بالعديد من العناصر التكنولوجية.

وخلال المؤتمر الصحفي ليوم 6 فبراير الجاري، قال تشاو ويدونغ، المتحدث باسم اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين: "لقد سألني بعض الأصدقاء أيضًا خلال اليومين السابقين، أين يمكنهم شراء تميمة بينغ دون دون، أعتقد أن هذا يعكس اهتمام الجمهور العام بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين".

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