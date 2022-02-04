جاكي شان في استقبال وصول الشعلة الأولمبية للألعاب الشتوية إلى سور الصين العظيم.. فيديو

المصدر: البيان

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وصلت الشعلة الأولمبية أمس الخميس في رحلتها عبر الصين إلى السور العظيم في شمال العاصمة بكين، حيث كان الممثل الشهير جاكي تشان باستقبالها، وذلك عشية حفل انطلاق ألعاب بكين الشتوية اليوم الجمعة.

وعمد أكثر من ألف شخص الأربعاء إلى تناقل الشعلة عبر جميع محطات المرافق المختلف التي تستضيف المنافسات، بدءاً من بكين ومروراً بمدينة تشانغجياكو وصولاً إلى الملعب الأولمبي الشهير "عش الطائر" الذي يشهد مساء الجمعة حفل الافتتاح.

تحت أشعة الشمس، ولكن في ظل طقس بارد، وصلت الشعلة الأولمبية صباح أمس الخميس إلى بادالينغ، أحد أقسام سور الصين العظيم والأقرب إلى بكين (75 كلم)، بحسب "يورونيوز".

سبق لجاكي شان وأن شارك في مسيرة تتابع الشعلة خلال الألعاب الأولمبية الصيفية في بكين العام 2008، وقام برفعها عالياً مرة جديدة.

قال النجم السينمائي "أنا فخور جداً لحملي الشعلة مرة ثانية"، متحدثاً عن "شعور مختلف" هذه المرة.، وأشار شان إلى أن الشعلة تساعد في جلب "الحب والسلام إلى العالم"، وتوفر مسيرة التتابع فرصة "لمزيد من الناس لتجربة الثقافة الصينية بفضل السور العظيم".

بدأت رحلة الشعلة في أكتوبر في موقع أولمبيا اليوناني القديم، في حفل عكره متظاهرون مؤيدون للتيبت متهمين الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.

وللمرة الأولى في تاريخ هذه الألعاب، ستكون بكين المدينة الأولى في العالم التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد أن استضافت سابقاً (2008) دورة الألعاب الصيفية.

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