الروبوتات داعماً لوجستياً في أولمبياد بكين الشتوية

المصدر: البيان

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لا تستغرق عملية طحن حبات القهوة، ووضع وعاء الترشيح، وملء الماء، وعملية تذويب القهوة سوى 4 دقائق فقط، حيث يستطيع صانع القهوة الآلي إعداد فنجان من القهوة الزاكية المصنوعة يدويًا.

قال المدير الفني لمركز وو كهسونغ الرياضي وي تشينغ: "يمتلك هذا الروبوت ذراعين آليتين متعاونتين من ستة محاور ويتقن مجموعة متنوعة من طرق تخمير القهوة.

الشيء الأكثر أهمية هو أنه يتمتع بثبات ممتاز ويمكنه ضمان أن جودة ومذاق كل فنجان قهوة متماثلان تمامًا." وأضاف أنه خلال القيام بأنشطة اختبار الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة، يمكن للجميع الاستمتاع بالخدمات الاحترافية التي يقدمها صانع القهوة الآلي في المنطقة الإعلامية والقرية الأولمبية.

خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، سيستضيف مركز وو كهسونغ الرياضيهوكي الجليد للسيدات وبعض أحداث هوكي الجليد للرجال.

من 7 إلى 10 نوفمبر، أقيم داخل المركز حدث الاختبار المحلي لهوكي الجليد "نلتقي في بكين ". بحلول ذلك الوقت، سيكون هناك 4 فرق هوكي الجليد للرجال من بكين، وسيخضع الاستاد الذي تم تجديده أيضًا لعمليات تفتيش شاملة.

من أجل ضمان السلامة والوقاية من الوباء أثناء أنشطة الاختبار، قام الموظفون بتقسيم الأماكن إلى داخل وخارج الحلقة المغلقة. يستفيد فريق تشغيل المكان بالكامل من الوسائل العلمية والتكنولوجية لتحقيق التوزيع بدون تلامس من خلال الروبوتات اللوجستية وخزائن التوزيع الذكية، وذلك لأجل تلبية احتياجات الأشخاص في الحلقة المغلقة للمواد التقنية، والمواد العامة، والوثائق، والأشياء الشخصية، وما إلى ذلك.

تنشغل بعض الروبوتات اللوجستية بالعمل في المنطقة العازلة بين الحلقة المغلقة الداخلية وخارجها. وفقًا لـ تشانغ فان، مدير الخدمات اللوجستية في المركز، يمكن لكل روبوت أن يحمل 30 إلى 300 كيلوغرام من البضائع، ويمكنه تحقيق توزيع المحطة الطرفية بدون تلامس في الملعب. "يمكن لهذه الروبوتات التحرك بحرية، وتجنب العقبات، وإعادة الشحن بشكل تلقائي، وتخطيط المسارات بذكاء، والأهم من ذلك أنها يمكن أن تقلل من الاتصال البشري."

تُستخدم الروبوتات اللوجستية أكثر في نقل بعض المواد المطلوبة بشكل عاجل، ويمكن إكمال المواد غير المطلوبة بشكل عاجل بواسطة خزانات التوزيع الذكية.

يبلغ ارتفاع الخزانة 214 سم وعرضها 87 سم وسمكها 50 سم، ويواجه أحد الجانبين الحلقة المغلقة من الداخل والوجه الآخر يقابل الحلقة المغلقة من الخارج. "بعد أن يقوم الموظفون خارج الحلقة المغلقة بتخزين العناصر في الخزانة وإغلاق الباب، يمكن للموظفين داخل الحلقة المغلقة تلقي معلومات الاستلام، وبذلك يمكن تحقيق التسليم بدون تلامس".

يعد عمل ضمان الخدمات جزءًا مهمًا من تنظيم المنافسات. من تنظيم المنافسة وتشغيل الاستاد والملاعب والبنية التحتية إلى الخدمات الطبية والوقاية من الأوبئة والإقامة والنقل والعمليات الإعلامية والمتطوعين وغيرها من أكثر من 30 مجال عمل، لقد قامت هذه الأماكن بإجراء تمارين محاكاة متكررة. وقال شي وي، نائب مدير خدمات الموقع: "لقد أعددنا ورقة عمل للجدول الزمني التنازلي وخططنا للمهام التي ستقام أثناء المسابقات بعناية. نحن مستعدون لأنشطة الاختبار القادمة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشعب" الصينية.

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