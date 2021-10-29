منصات التزلّج للألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.. فيديو

المصدر: البيان

تستعد العاصمة الصينية بكين لاستقبال الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، حيث تستضيف كما هو مقرر ضاحيتا يانكينغ وتشانغجياكو منافسات التزلج على مختلف أنواعه.

تبعد ضاحية يانكينغ الواقعة شمال غرب بكين 75 كيلومتراً عن مركز العاصمة، وسوف تحتضن فعاليات التزلج على المنحدرات، حيث سيتنافس المتسابقون من أجل الفوز بإحدى عشرة ميدالية.

ويتكون المركز الوطني للتزلج على المنحدرات من سبعة مسالك، منها أعلى منحدر يبلغ ارتفاعه 900 متر، بحسب "يورونيوز"

ويستضيف مركز يانكينغ الوطني للتزلج المشيد حديثاً، وهو الأول من نوعه في الصين والثالث في آسيا، فعاليات التزحلق والزلاجات الصدرية وزحافة الجليد.

أما منطقة تشانغجياكو، التي تبعد 130 كيلومترا عن مركز العاصمة، فسوف تنظم فيها معظم فعاليات التزلج لهذه الألعاب، بما في ذلك التزلج الحر والتزلج الريفي والقفز على الجليد، وثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة.

ويشبه التصميم المعماري للمركز الوطني للقفز على الجليد صولجاناً صينياً تقليدياً، ولذلك لقب "بسنوي رووي".

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