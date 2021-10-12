مركز التزلج المزمع احتضانه منافسات الأولمبية الشتوية في بكين

المصدر: البيان

يقع المركز الوطني للتزلج على الثلج، الذي سيشهد منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 جنوب غربي منطقة المسابقات بيانتشيغ.

وقد بني المركز على جبل شياو هايتو على ارتفاع 2198 مترًا، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وينقسم مسار التزلّج إلى 54 وحدة تبريد بطول 1975 متر، وانحدار عمودي يزيد على 121 متر، ويتخلّله 16 انحناء بزوايا ومنحدرات مختلفة.

وهو مضمار التزلج الوحيد المطابق لمعايير المنافسات الأولمبية في الصين، والسابع عشر في العالم والثالث في آسيا.

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