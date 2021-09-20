الصين تعلن عن الشعار الرسمي للأولمبياد بكين الشتوي 2022

المصدر: البيان

أعلنت أعلن منظمو أولمبياد بكين الشتوي، أول أمس الجمعة، عن الشعار الرسمي لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتويتين للعام 2022، وهو "معا من أجل مستقبل مشترك".

وقال المنظمون إن كلمة "معا" تعكس قوة البشرية في مواجهة الشدائد والتغلب على الصعوبات وخلق مستقبل أفضل، مضيفين أن تعبير "من أجل مستقبل مشترك" يجسد التطلع لحياة أفضل وينقل الأمل والثقة، وفق إذاعة الين الدولية.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، من 4 إلى 20 فبراير وستتبعها دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في الفترة من 4 إلى 13 مارس.

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