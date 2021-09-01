أول مباراة في كرة اليد الفضائية تلعب بـ "الأنفاس".. فيديو

المصدر: البيان

احتضنت مركبة الفضاء الدولية تزامنا مع أولمبياد طوكيو أول مباراة في كرة اليد الفضائية، من دون استخدام الأيدي!

المباراة أقيمت بشوطين من دقيقتين، حيث يجب نقل كرة تنس الطاولة بين أبواب المركبة عن طريق أنفاس رواد الفضاء فقط.

وقد تمكن رائد الفضاء توماس بيسكي من فريق سيوز من تسجيل أول هدف في هذه المباراة الاستثنائية بعد مراوغات عدة.

وعلى الرغم من التغييرات في قاعدة اللعبة، لم يتمكن فريق التنين من تعديل النتيجة في الشوط الثاني لتنهي أول مباراة في كرة اليد الفضائية لمصلحة فريق سيوز.

أول مباراة في كرة اليد الفضائية تلعب بـ "الأنفاس".. فيديوhttps://t.co/2qqDiByQX5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HzGryJfVtB — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 1, 2021

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