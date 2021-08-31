وزير يفوز بميدالية في الألعاب البارالمبية

المصدر: البيان

حقق وزير الرياضة الروماني، إدوارد نوفاك، فوزا غاليا لبلاده، الجمعة الماضية، بإحرازه الميدالية الفضية في سباق الدراجات على المضمار في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحل الوزير الروماني في المركز الثاني خلف السلوفاكي جوزيف ميتيلكا، الذي حصل على الميدالية الذهبية، فيما حصل الكولومبي دييغو دوينياس على الميدالية البرونزية.

يشار إلى أن الوزير الروماني البالغ من العمر 45 سنة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أحد رجليه بعد تعرضه لحادث مرور في الـ 25 من عمره.

وسبق لنوفاك الحصول على ذهبية وفضية في أولمبياد لندن العام 2012.

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