10 حقائق عن ألعاب طوكيو البارالمبية

المصدر: البيان

انطلقت أمس دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو لتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل. وفيما يلي عشر حقائق مثيرة للاهتمام عن الدورة:

1. يُطلق على تميمة دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 اسم «سوميتي»، وهي مشتقة من كلمة «سوميوشينو»، والتي تمثل مجموعة متنوعة شهيرة من أزهار الكرز، وتختلط الكلمة بالتعبير الإنجليزي «so mighty» الذي يعني «قويا للغاية».

2. بوتشيا، الرياضة التي يمارسها الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية وذهنية، وكرة الهدف، الرياضة التي يمارسها الذين يعانون من إعاقات بصرية، هما الرياضتان الوحيدتان ببرنامج دورة الألعاب الباراليمبية غير المدرجتين في البرنامج الأوليمبي.

وتعد الريشة الطائرة والتايكوندو هما الرياضتان اللتان يندرجان للمرة الأولى في الألعاب البارالمبية.

3. يتكون الشعار البارالمبي من ثلاثة عناصر بالألوان الأحمر والأزرق والأخضر. يحيط الشعار البارالمبي (الذي يعني أنا أتحرك) بنقطة مركزية وترمز إلى حركة جمع الرياضيين ذوي الإعاقة من جميع أنحاء العالم للتنافس فيما بينهم.

4. لم تُقام الألعاب البارالمبية والألعاب الأولمبية معًا في نفس المدينة حتى ألعاب سيئول التي أُقيمت في عام (1988). ومنذ ذلك الحين وكلتاهما تستضيفهما نفس المدينة.

وتعد طوكيو المدينة الوحيدة التي استضافت حتى هذه اللحظة دورة الألعاب البارالمبية مرتين بعد نسخة العام 1964.

5. الفروسية هي الرياضة الفنية الوحيدة في برنامج دورة الألعاب البارالمبية. وتشمل تجارب ترويض مختلطة (فرق وفردي وأسلوب حر)، ويُقسم الرياضيون إلى خمس فئات وفقًا لطبيعة ودرجة إعاقتهم البدنية أو البصرية.

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