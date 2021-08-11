لأول مرة في تاريخ الألعاب البارالمبية.. ميداليات طوكيو بلغة برايل

المصدر: البيان

أصبح بإمكان الرياضيين المشاركين في الألعاب البارالمبية بطوكيو، التي ستقام في الفترة من 24 أغسطس الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل، وبخاصة فاقدي حاسة البصر، قراءة ما هو مكتوب على الميداليات التي سيفوزون بها.

فميداليات الألعاب البارالمبية المقبلة محفور عليها "طوكيو 2020" بلغة برايل، كذلك توجد دوائر ظاهرة على جانب الميداليات لتسهيل تمييز أنواع الميداليات عن طريق اللمس.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب البارالمبية، التي يتم فيها توفير هذا الخيار للرياضيين الكفيفين، وفق موقع "اليابان بالعربي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز