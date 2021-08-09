العرب والأولمبياد.. قرن من الخيبات

المصدر: دبي-علي شدهان



يُحسب للرياضة عموما، أنها ما زالت تُقدم العرب على أنهم كتلة واحدة موحدة أمام العالم، فيصبح ممكنا النظر إلى نتائج المنتخبات والرياضيين العرب في محفل كبير بقيمة وشهرة دورات الألعاب الأولمبية، على أنها نتيجة باسم العرب ككل وليس باسم كل دولة على حدة، وبما جعل تقييم المشاركة العربية في عموم دورات الألعاب الأولمبية، ومنها أولمبياد طوكيو 2020، على أساس "كتلة موحدة" وليس بحسابات "دولة واحدة"، امرا موضوعيا يتيح فرصة طرح تساؤل مشروع، هل اجمالي الحصاد العربي البالغ 126 ميدالية متنوعة في 93 عاما، نجاح أم فشل"؟"، رغم أن الحصاد العربي في النسخة 32 في طوكيو، هو الأعلى والأفضل لعموم الرياضة العربية في مشوار ظهورها على المسرح الأولمبي من دورة أمستردام 1928 حتى طوكيو 2020، ليأتي الجواب صريحا، إنها خيبة، بل خيبات في قرن تنقصه 7 سنوات!

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