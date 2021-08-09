العرب.. أفضل حصاد في الأولمبياد

المصدر: طوكيو - أ ف ب

حقق الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو أفضل حصاد في تاريخ مشاركاتهم مع 18 ميدالية (خمس ذهبيات وخمس فضيات و8 برونزيات) ، فيما حققت قطر أولى ذهبياتها، وعاد المغرب إلى منصات ألعاب القوى وخطف السباح التونسي أيمن الحفناوي ذهبية في السباحة. وكانت أفضل محصلة عربية في «أثينا 2004 » هي4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وكانت قطر الأكثر حصداً للذهب في طوكيو، برصيد ذهبيتين فيما كان مجمل ميداليات مصر الأعلى مع ذهبية وفضية وأربع برونزيات.

وفيما حقق رياضيون التوقعات وتوجوا بالذهب أمثال المغربي سفيان البقالي في 3 آلاف موانع، والقطري معتز برشم في الوثب العال ، أخفقت السبّاحة المصرية فريد عثمان والقطري عبدالرحمن سامبا فيما خطفت لاعبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا الأضواء، عندما أصبحت بعمر الثانية عشرة أصغر رياضية في طوكيو،وجاءت المشاركة الجزائرية مخيبة من دون أي ميدالية لأول مرة منذ 2004.

ميداليات خليجية

وأثار نهائي وزن 75 كلغ في الكاراتيه الجدل ، حيث وقف السعودي طارق حامدي على مقربة من أول ذهبية سعودية ولكن ركلة قوية على رأس الإيراني سجاد زاده أطاحت بأحلامه بنيل الذهب، فنال حامدي الفضية. وتشارك القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي، مع الإيطالي جانماركو بعد تجاوزهما علو 2.37 م ، وسبقه الرباع فارس حسونة الذي أهدى قطر ذهبيتها الأولى عبر التاريخ. وأحرز الكويتي عبدالله الرشيدي برونزية رماية الإسكيت، وتقلد الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان، الميدالية البرونزية في الطائرة الشاطئية، ومنحت كالكيدان غيزاهيغني البحرين الميدالية الفضية في 10 آلاف م.

وحقق السبّاح التونسي أيمن الحفناوي مفاجأة مدوية ونال ذهبية 400 م حرة، وحقق مواطنه محمد الجندوبي فضية وزن 58 كلغ في التايكواندو، ومنح سفيان البقالي المغرب ذهبيته الأولى منذ 2004 بإحرازه لقب سباق 3 آلاف م موانع.

فريال الذهبية

وأهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف، مصر أول ميدالية ذهبية منذ 2004، وحققت مواطنتها جيانا فاروق والأردني عبد الرحمن المصاطفة برونزيتين في اللعبة نفسها.وحصد المصري أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث، وتوّج الأردني صالح الشرباتي بفضية في التايكواندو ونال المصريان سيف عيسى وهداية ملاك برونزيتين.

وأكمل «كيشو» برونزيات مصر في وزن 67 كلغ بالمصارعة اليونانية-الرومانية،فيما أهدى معن أسعد سوريا برونزية وزن +109 كلغ في رفع الأثقال.

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