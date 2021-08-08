مصر تزف بشرى سارة لأبطال بعثتها في الأولمبياد

المصدر: البيان

زف المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، بشرى سارة لأبطال البعثة المصرية الذين حصدوا الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أكد العريان: أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعد بزيادة مكافآت حصد الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 بنسبة 50%.

وأشار إلى أن المكافأة المرصودة للحاصل على الميدالية الذهبية قبل زيادتها مبلغ مليون جنيه، و750 ألف جنيه للحاصل على الفضية، و500 ألف جنيه للبرونزية، لافتًا إلى أن هذه المكافآت ستزيد بنسبة 50%.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للبطلة فريال أشرف التي حصلت على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بـ أولمبياد طوكيو 2020 قائلًا: أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات.

وأضاف: فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وقالت البطلة المصرية فريال أشرف لاعبة الكاراتيه: إن التتويج بالميدالية الذهبية اليوم في أولمبياد طوكيو أقل هدية يمكن تقديمها لمصر، مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها لتحقيق هذا الإنجاز وفق موقع فيتو.

وأضافت فريال أشرف، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنها تشكر مدربيها ووالديها على تعبهم معها طوال الفترة الماضية حتى تحقق هذا الإنجاز، وهي تهديهم هذا الإنجاز.

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 في الدور النهائي من البطولة.

وسطرت فريال أشرف تاريخًا جديدًا لمصر في لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التي توجت بها تُعد ثاني ميدالية مصرية وعربية وأفريقية في الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

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