دعم «رئاسي» لـ«فراعنة اليد» بعد ضياع «البرونزية»

المصدر: القاهرة– عماد الحسيني - طوكيو - أ ف ب

حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على توجيه رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد بعد نهاية مشواره في «طوكيو 2020»، بالخسارة أمس في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إسبانيا 31 - 33، وضياع حلم الميدالية البرونزية، وقال فيها :أبنائي شباب مصر أبطال منتخب كرة اليد، أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة في أولمبياد طوكيو، وأؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، متمنياً لكم كل التوفيق في البطولات المقبلة.

من ناحية أخرى يعد القائد المخضرم أحمد الأحمر وهاشم ممدوح أفضل مسجلين لمنتخب مصر مع سبعة أهداف لكل منهما، وغاب عن الفريق علي زين، بعد تعرضه لشرخ في اليد اليمنى.

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