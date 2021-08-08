أفراح العرب تزيّن «طوكيو 2020»

المصدر: طوكيو - أ ف ب

عاش الرياضيون العرب أفضل يوم في أولمبياد «طوكيو 2020»، وتزينت الملاعب بأفراح العرب، بعد إحرازهم ذهبية للمصرية فريال أشرف في الكاراتيه، وثلاث فضيات عن طريق السعودي طارق حامدي في الكاراتيه، والبحرينية كالكيدان غيزاهيغني في سباق 10 آلاف م، أحمد الجندي في الخماسي الحديث، فيما حقق الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان، برونزية كرة الطائرة الشاطئية، وارتفع رصيد العرب إلى 18 ميدالية بالدورة (خمس ذهبيات وخمس فضيات و8 برونزيات).

وأهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف «22 عاماً»، مصر، أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية منذ 2004، بعد تتويجها ، بطلة وزن 61 كلغ للكاراتيه في أولمبياد «طوكيو 2020»، متفوقة في النهائي على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا، بطلة العالم 2018، لوزن 68 كلغ، بنتيجة 2 - صفر، وكان المصارع كرم جابر، آخر رياضي يحقق ذهبية لمصر في «أثينا 2004».

خسارة الذهبية

وفاز السعودي طارق حامدي، بالميدالية الفضية في وزن 75 كلغ في الكاراتيه، وخسر الميدالية الذهبية بعد ارتكابه خطأ فنياً بالمباراة النهائية، أمام الإيراني سجاد كنج ، عندما كان متقدماً على خصمه 4 - 1، وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها، بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 م حواجز، في «سيدني 2000».

ونالت البحرينية كالكيدان غيزاهيغني، فضية سباق 10 آلاف م، وراء النجمة الهولندية سيفان حسن، وهي أول ميدالية أوليمبية للبحرين في طوكيو. وفاز المصري أحمد أسامة الجندي، بالميدالية الفضية في مسابقة الخماسي الحديث، محققاً 1482 نقطة، بفارق خمس نقاط عن البريطاني جوزف تشونغ، صاحب الذهبية، فيما حل الكوري الجنوبي وونغتاي جون ثالثاً، وكان الجندي تعرض لخلع في كتفه قبل مباراته الأخيرة.وأحرز الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان، للمصنف أول عالمياً، ميدالية برونزية في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، وتغلّب يونس وتيجان على الثنائي اللاتفي مارتينس بلافينس وإدغارس توكس 21-12 و21-18.

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