ذهب كرة القدم لنجوم السامبا

المصدر: يوكوهاما - أ ف ب

احتفظ منتخب البرازيل بذهبية مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، محرزاً اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بفوز صعب بملعب يوكوهوما على إسبانيا 2 - 1 بعد التمديد.

وبعد إهداره ركلة جزاء عن طريق نجمه ريشارليسون (38)، افتتح منتخب «السامبا» التسجيل عبر ماتيوس كونيا (ق 45 +2)، وأدركت إسبانيا التعادل بتسديدة مايكل أويارسابال (ق 61)، لكن البرازيل حسمت الذهبية في الشوط الإضافي الثاني، عن طريق البديل مالكوم (ق 108).

وبنجاحه في الأولمبياد الحالي، يكون الظهير داني ألفيش (38 عاماً)، رفع عدد ألقابه الرسمية إلى 43 في مسيرته الزاخرة، وأحرز ألفيش مع البرازيل ألقاب كوبا أمريكا 2007 و2019، وكأس القارات 2009 و2013. وانضمت البرازيل إلى 4 منتخبات احتفظت بلقبها في مسابقة كرة القدم، وهي بريطانيا عامي 1908 و1912، الأوروغواي عامي 1924 و1928، المجر عامي 1964 و1968، والأرجنتين عامي 2004 و2008.

في المقابل، عجزت إسبانيا عن التتويج للمرة الثانية، بعد 1992، عندما استضافت الألعاب، وخاضت ثالث مباراة نهائية بعد خسارة المباراة الحاسمة في سيدني 2000، أمام الكاميرون بركلات الترجيح، كما حصلت على فضية نسخة 1920. وضمّت إسبانيا العديد من اللاعبين الذين شاركوا في صفوف المنتخب الوطني الأول في كأس أوروبا الأخيرة، وعلى رأسهم صانع ألعاب برشلونة بدري، والحارس أوناي سيمون، والمدافع باو توريس، والمهاجم ميكل اويارزابال.

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