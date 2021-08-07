طائرة الأرجنتين تبدد آمال البرازيل وتحرز برونزية الرجال

المصدر: دب أ

توج المنتخب الأرجنتيني بالميدالية البرونزية لمسابقة الكرة الطائرة (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الثمين والصعب 3 / 2 على نظيره البرازيلي اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة.

وشهدت المباراة اليوم ندية واضحة بين الفريقين منذ الدقيقة الأولى وامتدت عبر أشواط المباراة خاصة الشوطين الأول والثاني ولكن المنتخب الأرجنتيني حسم المباراة لصالحه من خلال الشوط الخامس الفاصل.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني اللقاء لصالحه 3 / 2 بنتيجة أشواط 25 / 23 و20 / 25 و20 / 25 و25 / 17 و15 / 13 .

ويلتقي منتخب فرنسا مع منتخب الاتحاد الروسي للعبة في وقت لاحق اليوم بالمباراة النهائية على الميدالية الذهبية للمسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز