جيانا فاروق برونزية رابعة لمصر في «طوكيو 2020»
أحرزت المصرية جيانا فاروق الميدالية البرونزية لوزن 61 كلغ بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، بعد خسارتها أمام الصينية يين تشايويان بأفضلية تصويت الحكام إثر تعادلهما 1-1 في نصف النهائي.
وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب الحالية بعد سيف عيسى في وزن 80 كلغ وهداية ملاك في وزن 67 كلغ في التايكواندو، ومحمد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية - الرومانية لوزن 67 كلغ.
وكانت جيانا فاروق (26 عاماً) حققت ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2 - صفر بضربتي يوكو، ثم الأوكرانية أنيتا سيروغينا 2 - 1 والمغربية ابتسام صديني 5 - صفر.
وبدأت جيانا فاروق، بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018، مشوارها في عمر السادسة في النادي الأهلي المصري.