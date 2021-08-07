جيانا فاروق برونزية رابعة لمصر في «طوكيو 2020»

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أحرزت المصرية جيانا فاروق الميدالية البرونزية لوزن 61 كلغ بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، بعد خسارتها أمام الصينية يين تشايويان بأفضلية تصويت الحكام إثر تعادلهما 1-1 في نصف النهائي.

وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب الحالية بعد سيف عيسى في وزن 80 كلغ وهداية ملاك في وزن 67 كلغ في التايكواندو، ومحمد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية - الرومانية لوزن 67 كلغ.

وكانت جيانا فاروق (26 عاماً) حققت ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2 - صفر بضربتي يوكو، ثم الأوكرانية أنيتا سيروغينا 2 - 1 والمغربية ابتسام صديني 5 - صفر.

وبدأت جيانا فاروق، بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018، مشوارها في عمر السادسة في النادي الأهلي المصري.

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