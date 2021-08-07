المكسيك تحرم «الساموراي» من برونزية كرة القدم

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

أحرز المنتخب المكسيكي أمس الميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم لدى الرجال في الألعاب الأولمبية في طوكيو، بعد فوزه 3-1 على اليابان صاحبة الأرض الملقب بـ «الساموراي» بملعب سايتاما، ليحرم المكسيكيون المتوجون بذهبية أولمبياد لندن 2012، البلد المضيف من إحراز المركز الثالث.

وافتتح زملاء الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا (36 عاماً)، التسجيل من ركلة جزاء نفذها سيباستيان كوردوفا (13)، وعاد كوردوفا نفسه ليمرر كرة من ركلة حرة، وصلت إلى رأس يوهان فاسكيس الذي ارتقى برأسية خدع بها الحارس الياباني كوسي تاني، وضاعف النتيجة في الدقيقة 22.

وأضاف أليكسيس فيغا الهدف الثالث بضربة رأسية من ركلة ركنية نفذها كوردوفا أيضاً (58).

قلص كاورو ميتوما النتيجة لليابانيين بهدف جميل بعد لعبة متقنة (78).

وتقام المباراة النهائية اليوم، ويلعب منتخب البرازيل حامل اللقب في دورة ريو 2016، مع إسبانيا التي تضم ستة لاعبين شاركوا في النسخة الأخيرة من كأس أوروبا.

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