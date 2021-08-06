اليابان تحرز برونزية تنس الطاولة لفرق الرجال

المصدر: أ ف ب

أحرزت اليابان اليوم الجمعة الميدالية البرونزية في تنس الطاولة لفرق الرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأحرز الفريق الياباني، الذي يضم توموكازو هاريموتو وجون ميزوتاني وكوكي نيوا، الميدالية بالفوز 3 / 1 في مواجهة حسم المركز الثالث أمام نظيره الكوري الجنوبي، الذي يضم جونج يونج-سيك وجانج وو جين ولي سانجسو.

وفاز الفريق الياباني في مواجهة الزوجي 3 / 1 وفي اثنتين من مواجهات الفردي 3 / 1 و3 / صفر بينما فاز الفريق الكوري في مواجهة فردي واحدة بنتيجة 3 / صفر.

وتجمع مواجهة النهائي في وقت لاحق اليوم بين الصين وألمانيا لحسم الميداليتين الذهبية والفضية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز