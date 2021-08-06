البرازيل للاحتفاظ باللقب وإسبانيا لتكرار ذهبية 1992 في كرة القدم

المصدر: أ ف ب

ستحاول البرازيل الاحتفاظ بلقبها بطلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو عندما تواجه إسبانيا الساعية بدورها إلى التتويج للمرة الثانية بعد 1992 عندما استضافت الالعاب، وذلك في المباراة النهائية السبت على ملعب يوكوهاما.

واحتاج كلا الفريقين إلى وقت إضافي في نصف النهائي، فتفوّقت البرازيل على المكسيك بركلات الترجيح، في حين انتظرت إسبانيا الدقائق الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني ليسجّل لها مهاجم ريال مدريد ماركو أسنسيو هدف الفوز ضد اليابان المضيفة.

وكانت البرازيل انتظرت طويلا لكي تتوج بذهبية مسابقة كرة القدم وحدث ذلك في النسخة التي استضافتها في ريو دي جانيرو عام 2016 بفوزها على ألمانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية عل ملعب ماراكانا الذي شهد تسجيل النجم البرازيلي نيمار ركلة الترجيح الحاسمة.

وكان منتخب السامبا بلغ نهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب 3 مرات سابقا خسرها جميعها أمام فرنسا عام 1984 في لوس أنجليس، الاتحاد السوفياتي في سيول 1988 والمكسيك في نسخة لندن عام 2012.

وفي تاريخ الألعاب، نجحت 4 منتخبات فقط في الاحتفاظ بلقبها في مسابقة كرة القدم، وهي بريطانيا عامي 1908 و1912، الأوروغواي عامي 1924 و1928، المجر عامي 1964 و1968، والارجنتين عامي 2004 و2008.

اما إسبانيا، فاحرزت الذهبية للمرة الأولى عندما استضافت الألعاب في برشلونة عام 1992 وتغلبت على بولندا 3-2 في منتخب ضمّ مدرب منتخب اسبانيا الحالي لويس انريكي، ومدرب مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا والحارس سانتياغو كانيساريس. وهذه ثالث مباراة نهائية لإسبانيا التي خسر في سيدني 2000 أمام الكاميرون بركلات الترجيح، كما حصلت على فضية نسخة 1920.

قال مدربها لويس دي لا فوينتي لوكالة فرانس برس "البرازيل فريق عظيم. لكنها يجب أن تحذر منا، سنقدّم كل شيء نملكه في النهائي".

تابع "قام المحللون لدينا بعمل استثنائي، نعرف كل التفاصيل عنهم وشاهدنا كل مبارياتهم".

ويقول قائد منتخب البرازيلي المخضرم داني ألفيش الساعي إلى احراز لقبه الـ43 في مسيرته مع انديته ومنتخب بلاده (رقم قياسي) "ثمة مباراة واحدة متبقية. يتعيّن علينا المحافظة على تركيزنا. من الصعب جدا حسم المباريات عندما تواجه منافسين أقوياء كما هي الحال مع المنتخب الاسباني. يتعين علينا القيام بخطوة اضافية لمعانقة اللقب".

وأحرز ألفيش مع البرازيل ألقاب كوبا أميركا 2007 و2019 وكأس القارات 2009 و2013.

أما مدرب المنتخب البرازيلي اندري جاردين فقال بعد المباراة ضد المكسيك "يجب أن أهنئ اللاعبين بعد العرض الذي قدموه خلال المباراة. لم نقم بأي مخاطرة، كان الفريق صلبا وحاولنا التسجيل طوال المباراة. اعتقد بان ركلات الترجيح برأيي كانت عادلة لانها كافأت الفريق الذي حاول الهجوم باستمرار والتأهل في الوقت الاصلي".

وتابع "استحقنا الفوز بالمباراة وهذا هو شعورنا. المكسيك تلعب بمستوى عال. هو فريق يدافع جيد جدا وخطير جدا في الهجمات المرتدة" مشيرا الى ان "خوض المباراة النهائية هو حلم".

واستهل المنتخب البرازيلي مشواره بمواجهة المانيا في اعادة لنهائي النسخة الاخيرة في ريو دي جانيرو. انتهت مواجهة طوكيو بفوز صريح للبرازيل 4-2 بفضل ثلاثية لمهاجم ايفرتون ريشارليسون في الدقائق الـ29 الاولى. ثم خاض المنتخب البرازيلي 75 دقيقة ضد ساحل العاج منقوصا بعد طرد لاعب وسطه دوغلاس لويز ليكتفي بالتعادل السلبي معه، قبل أن يفوز على السعودية 3-1 بثنائية جديدة لريتشارليسون الذي يتصدر حاليا ترتيب الهدافين بـ5 اهداف، علما بأن روماريو هو الأكثر تسجيلا للبرازيل في نسخة واحدة بسبعة أهداف في 1988.

تخطى أولاد السامبا المنتخب المصري في ربع النهائي بهدف لمهاجمه ماتيوس كونيا، ثم المكسيك بركلات الترجيح 4-1 في نصف النهائي بعد تعادلهما سلبا.

أما إسبانيا التي تضم العديد من اللاعبين الذين شاركوا في صفوف المنتخب الوطني الاول في كأس أوروبا الأخيرة وعلى رأسهم صانع العاب برشلونة بدري، والحارس أوناي سيمون والمدافع باو توريس والمهاجم ميكل اويارسابال، فحققت بداية متعثرة بسقوطها في فخ التعادل السلبي مع مصر ثم تغلبت على استراليا 1-صفر قبل ان تتعادل مع الارجنتيني 1-1.

وفي ربع النهائي تخطت ساحل العاج 5-2 بعد وقت اضافي ثم اليابان الدولة المضيفة بعد وقت اضافي بهدف متاخر في الدقيقة 118 حمل توقيع مهاجم ريال مدريد مارك أسنسيو.

وقال مدافع اسبانيا ونادي برشلونة اريك غارسيا عن المواجهة ضد البرازيل "انه منتخب يملك نوعية عالية من اللاعبين ونحن ندرك بأنه اذا اردنا احراز الميدالية الذهبية يجب ان نلعب بأفضل طريقة ممكنة للخروج فائزين".

والتقى المنتخبان مرتين في الأولمبياد، فازت إسبانيا 1-صفر في مكسيكو 1968 وردّت البرازيل 2-1 في مونتريال 1976.



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