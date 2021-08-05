العداءة البيلاروسية الفارة من اتحاد بلادها في طوكيو تصل إلى بولندا

المصدر: أ ف ب

وصلت العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا مساء الأربعاء الى بولندا التي منحتها تأشيرة إنسانية بسبب تهديدات تلقتها من اتحاد بلادها على خلفية توجيهها انتقادات علنية خلال أولمبياد طوكيو الذي يختتم الأحد.

غادرت ابنة الأربعة وعشرين عاماً العاصمة اليابانية متوجهة أولاً الى العاصمة النمسوية فيينا عوضاً عن السفر مباشرة الى وارسو في تغيير مفاجئ في المخطط برره لاحقاً وزير الدولة النمسوي ماغنوس برونر بأنه "لدواع أمنية".

وبعدما حطت طائرتها في وارسو، كان بانتظار العداءة بعد خروجها من الطائرة حافلة صغيرة ترافقها سيارتان للشرطة.

غادرت تسيمانوسكايا اليابان من مطار ناريتا خارج العاصمة طوكيو بعدما أمضت ليلتين في السفارة البولندية نتيجة تلقيها تهديدات بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما أفادت.

وأعلنت الخارجية البولندية الإثنين منح تأشيرة إنسانية إلى العداءة، مضيفة ان بولندا "ستفعل كل ما هو ضروري لمساعدتها على مواصلة مسيرتها الرياضية".

وفي وقت لاحق ندّد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافييتسكي في حسابه على موقع فيسبوك ب"المحاولة الإجرامية" لخطف الرياضية.



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