سوريا ومصر ترفعان رصيد العرب إلى 11 ميدالية

المصدر: طوكيو - وكالات

منح الربّاع معن أسعد بلده سوريا أول ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004 والرابعة في تاريخها، بعد نيله برونزية وزن 109 كلغ الأربعاء في دورة طوكيو.

ورفع أسعد (27 عاماً) 190 كلغ خطفاً و234 نتراً (مجموع 424 كلغ)، ليحل ثالثاً وراء الجورجي لاشا تالاخادزه الذي حطم الرقم العالمي مسجلاً 488 كلغ والإيراني علي داودي (441 كلغ)، كما منح المصارع المصري محمد السيد إبراهيم «كيشو» برونزية ثالثة لمصر، ليرفعا معاً حصاد العرب في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو إلى 11 ميدالية منوعة.

وفاز «كيشو» على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1). وهذه ثالث ميدالية لمصر في الأولمبياد الحالي بعد برونزيتي التايكواندو لسيف عيسى (وزن -80 كلغ) وهداية ملاك (وزن -57 كلغ). كما هي ثامن ميدالية لمصر في المصارعة اليونانية الرومانية «تاريخياً». وتتصدر قطر الميداليات العربية بذهبيتين، تليها تونس بميدالية ذهبية وفضية، ثم المغرب وتملك ذهبية وحيدة، والأردن، بميدالية وحيدة فضية، قبل أن تأتي مصر بثلاث برونزيات، وأخيراً سوريا والكويت ولكل منهما برونزية وحيدة، ليصبح مجموع ميداليات العرب 11 ميدالية (4 ذهبيات، و5 برونزيات، وفضيتين).

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