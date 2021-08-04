كيشو يهدي مصر البرونزية الثالثة في طوكيو 2020

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أهدى المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو" بلاده الميدالية البرونزية الثالثة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد ان توج اليوم ببرونزية المصارعة اليونانية الرومانية بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1)

بداية ناجحة

واستهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6.

قوة وندية

وواصل المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو" تميزه وقوته بأداء قوي امام الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي تخطاه بالنقاط (7-7).

نصف النهائي

وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.

الثامنة لمصر

وباتت ميدالية المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو" هي الثامنة لمصر في المصارعة الرومانية بواقع ذهبيتين و3 فضيات ومثلهم في البرونزية.

فضية جابر

وكانت آخر ميدالية أولمبية لمصر في المصارعة الرومانية هي الفضية من كرم جابر في لندن 2012.

الثانية في مصر

وتعد المصارعة الرومانية هي ثاني أكثر الألعاب التي ظفرت مصر فيها بميداليات أولمبية بعد رفع الأثقال ذات الـ14 ميدالية.

رقم 35

وبشكل عام أصبحت تلك الميدالية هي رقم 35 في تاريخ مصر في الأولمبياد بعد 7 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية.

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