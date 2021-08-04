المصري محمّد إبراهيم "كيشو" يحرز برونزية وزن 67 كلغ

المصدر: أ ف ب

أحرز المصري محمد إبراهيم "كيشو" برونزية المصارعة اليونانية الرومانية الأربعاء في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).

واستهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.



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