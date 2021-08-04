البيلاروسية تسيمانوسكايا تغادر اليابان في رحلة متجهة إلى فيينا

المصدر: أ ف ب

غادرت العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا اليابان في رحلة متجهة إلى فيينا الأربعاء، حيث كان من المقرر أن تسافر إلى بولندا التي قررت منحها تأشيرة إنسانية بسبب تهديدات تلقتها من اتحاد بلادها على خلفية توجيهها له انتقادات علنية.

وأفاد أحد المسؤولين في المطار لوسائل إعلام إنه كان من المفترض أن تغادر العداءة، البالغة 24 عاماً، على متن رحلة مباشرة إلى العاصمة وارسو، ولكن تم تبديل المخطط في اللحظات الاخيرة.

واستقلت تسيمانوسكايا الطائرة في مطار ناريتا خارج العاصمة طوكيو بعدما غادرت السفارة البولندية حيث أمضت الليلتين الماضيتين، بعدما أكدت في وقت سابق تلقيها تهديدات بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت تسيمانوسكايا الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام في المطار، قبل أن تقلع رحلتها في تمام الساعة 11 بالتوقيت المحلي (0200 ت غ).

وقالت العداءة في بيان نشرته مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسي قبل أن تمضي ليلتين في سفارة بولندا "أنا بأمان ويتم اتخاذ القرار بشأن المكان الذي سأقضي فيه الليلة".

وجاءت الحادثة في الوقت الذي يواصل فيه نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو حملة قمع ضد المعارضين والصحافيين والناشطين، على أمل القضاء بشكل نهائي على حركة الاحتجاج التاريخية لعام 2020 ضد إعادة انتخابه لولاية خامسة.



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