مصر على أعتاب 3 ميداليات أولمبية

المصدر: (طوكيو - وكالات)

اقتربت البعثة المصرية من 3 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، عن طريق منتخب اليد المتأهل لنصف النهائي، والذي تنقصه خطوة واحدة على المباراة النهائية واللعب على الميدالية الذهبية، أو على أقل تقدير الفضية، وأيضاً عن طريق المصارعين محمّد إبراهيم «كيشو» ومحمّد متولي اللذين يلعبان على الميدالية البرونزية ضمن المصارعة اليونانية - الرومانية اليوم.

وأصبحت مصر أول منتخب عربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزها على ألمانيا 31 ـ 26 أمس في دورة طوكيو.

وضربت مصر موعداً في نصف النهائي مع فرنسا التي تخطت البحرين بسهولة 42 ـ 28.

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