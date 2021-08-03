البقالي "المرهق" يخفق بإنهاء تصفيات 1500 م

المصدر: أ ف ب

أخفق العداء سفيان البقالي الذي منح المغرب الأثنين أول ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004 في سباق 3 آلاف م موانع، بإنهاء تصفيات سباق 1500 م الثلاثاء بسبب "الإرهاق".

وكان البقالي يأمل بالسير على خطى النجم السابق هشام الكروج المتوّج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500 و5 آلاف متر، بيد أنه كشف عن تعرضه للإرهاق بعد ليلة التتويج.

قال بعد فشله في إنهاء التصفيات "تلقيت أمس الكثير من رسائل التهنئة. احتفلت كثيرًا، وأنا سعيد لأكون بطلا أولمبيًا. لكن هذا الصباح ذهبت إلى الفراش الساعة الخامسة، فكنت مرهقًا جدًا لخوض هذا السباق".

وفي تصفيات السباق عينه، تأهل المغربي الآخر عبداللطيف صديقي (22 عامًا) إلى نصف النهائي محتلا المركز السادس بين 44 عداء بزمن 3:36.23 دقائق، كما تأهل الجيبوتي عين الله سليمان بزمن 3:37.25 وهو أفضل توقيت له هذا الموسم.

وحلّ القطري مصعب آدم في المركز 32 (3:42.55 د) والبحريني صديق ميخو في المركز 34 (3:42.87 د) والمغربي أنس الساعي في المركز 37 (3:45.92 د).



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