هوي في الـ 62 يصبح أكبر الفائزين بميدالية أولمبية منذ 1968

بات الاسترالي أندرو هوي في سن الـ 62 عاماً أكبر رياضي يحرز ميدالية في الألعاب الأولمبية منذ عام 1968، وذلك بفوزه بفضية المسابقة الكاملة لمنافسات الفروسية للفرق الإثنين في أولمبياد طوكيو الحالي.

وهي الميدالية الأولمبية الخامسة لهذا الفارس، ثلاث منها من المعدن الأصفر، لكنها الأولى منذ ألعاب سيدني 2000.

ولم تتوقف انجازات هوي عند هذا الحدّ، إذ عاد إلى منصة التتويج مرة جديدة بعد فترة قصيرة من انجازه الأوّل، ليطوق عنقه ببرونزية المسابقة الكاملة لمنافسات الفروسية للفردي.

قال هوي الذي يعود تاريخ ميداليته الأولمبية الأولى إلى دورة الألعاب الصيفية في برشلونة عام 1992 "أنا ممتنٍ حقًا للناس الذين لا يزالون قادرين على قول كم عمري لأنني عندما بدأت بممارسة الرياضة كنت أفتخر حقًا بكوني أصغر رياضي في الفريق".

وأضاف "عندما يقابلني الناس في القرية (الأولمبية) يقولون لي: +إذن ماذا تفعل؟ هل أنت إداري؟+ فأرد قائلاً: حسنًا، أنا رياضي".

غير أن الانجاز الذي حققه هوي لا يخوله أن يكون الأكبر سناً في تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث ما زال الراحل السويسري لويس نوفيرا الحائز على فضية مسابقة منافسات الشراع في سن الـ 66 عاماً في ألعاب مكسيكو سيتي عام 1968، يتربع على الصدارة كأكبر رياضي يطوق عنقه بميدالية في العرس الرياضي العالمي.



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