بداية سلسة للأمريكية فيليكس في تصفيات 400 م

المصدر: أف ب

حققت العداءة الأمريكية أليسون فيليكس بداية سلسلة في سعيها لإحراز ميدالية أولمبية عاشرة، بعد تأهلها في تصفيات 400 م من ألعاب طوكيو الثلاثاء مسجلة 50.84 ثانية.

وتشارك فيليكس، العداءة الوحيدة في التاريخ تملك 6 ميداليات ذهبية، للمرة الخامسة في الألعاب الصيفية.

كما تتعادل "ملكة المضمار" البالغة 35 عامًا مع الجامايكية مارلين أوتي برصيد 9 ميداليات في مختلف الألوان.

قالت فيليكس التي تصدرت مجموعتها في الدور الأول "كان الانتظار طويلا، من الجيد أن تخرج وتبلغ نصف النهائي".

ورأت فيليكس التي تخطط للاعتزال قبل أولمبياد باريس 2024 انها تستمع بمشاركتها الأخيرة في الألعاب التي استهلتها كمراهقة في أثينا 2004 "أحبّ هذه الرياضة، وشكّلت جزءاً كبيراً من حياتي، لهذا تعني المشاركة الأخيرة الكثير لي".

وتخوض فيليكس، حاملة فضية 400 م في 2016، الألعاب الأولى بعد إنجابها.

وضعت مولودتها كامرين عام 2018 بعد جراحة قيصرية، ومذذاك الوقت باتت مدافعة شرسة عن حقوق الأمهات العاملات.

قالت بطلة 200 م في لندن 2012 وخمس سباقات تتابع بين بكين 2008 وريو 2016 "لقد غيّر ذلك كلّ شيء. منحني طاقة إضافية. لذا أصبح أكثر أهمية أن أتواجد على الساحة بعد أمومتي".

وانفصلت فيليكس عن شركتها الراعية "نايكي" في 2019 بعد انتقادها لها لمحاولة تقليص عائداتها المالية إثر حملها.

أطلقت بعدها علامتها التجارية وأحذيتها الرياضية التي ارتدتها بفخر الثلاثاء في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

شرحت "أشعر بالفخر عما أدافع عنه، وما نقوم به لمساعدة النساء اللواتي تعرضن للإهمال".

وتبدو فيليكس متأكدة من تخطي رقم أوتي كأكثر الرياضيات حصدًا للميداليات في ألعاب القوى.

بالإضافة إلى سباق 400 م، ستشارك على الأرجح في سباق التتابع أربع مرات 400 م، وهو السباق الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة، وقد تشارك في سباق التتابع أربع مرات 100 م.



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