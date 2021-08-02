عاملة فندق تتسبب فى إيقاف نجم منتخب مصر الأولمبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

قرر اتحاد الكرة المصري إيقاف لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي عبد الرحمن مجدي إلى حين إنتهاء التحقيق معه في حادثة اساءاته لإحدى العاملات بالفندق الذي كانت تقيم فيه بعثة المنتخب في اليابان، وأصدر الاتحاد المصري بياناً بهذا القرار جاء فيه ما يلي:

في اطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد.

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