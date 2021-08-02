روسيا تهزم إسبانيا في منافسات كرة اليد للسيدات بأولمبياد طوكيو

فاز المنتخب الروسي على نظيره الإسباني 34 / 31، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بمنافسات كرة اليد للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتفوق المنتخب الروسي وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18 / 17، قبل أن يتفوق في الشوط الثاني بنتيجة 16/14.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره البرازيلي 29 / 22 .

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17 / 11 قبل أن يتألق في الشوط الثاني ويفوز مجددا بنتيجة 12 /11.

وفي مباراة بالمجموعة الأولى تعادل منتخبا كوريا الجنوبية وأنجولا 31 / 31 .

وأنتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أنجولا 17 / 16، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بتقدم كوريا الجنوبية 15 / 14.

وتستأنف باقي المباريات، اليوم الاثنين، بثلاث مواجهات حيث تلعب المجر مع السويد في المجموعة الثانية وهولندا مع مونتينجرو والنرويج مع اليابان في المجموعة الأولى.



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